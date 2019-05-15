10:33 15 мая | Хоккей — КХЛ

"Лада" подписала Кротикова

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"Лада" заключила договор с защитником Никитой Кротиковым. Срок соглашения – один сезон. В сезоне-2018/19 Кротиков выступал за тюменский "Рубин", за который отметился 20 (9+11) очками в 51 матче регулярного чемпионата и 1 передачей за 10 матчей плей-офф.

 

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