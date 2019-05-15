"Лада" подписала Кротикова

"Лада" заключила договор с защитником Никитой Кротиковым. Срок соглашения – один сезон. В сезоне-2018/19 Кротиков выступал за тюменский "Рубин", за который отметился 20 (9+11) очками в 51 матче регулярного чемпионата и 1 передачей за 10 матчей плей-офф.

"Лада" заключила договор с защитником Никитой Кротиковым. Срок соглашения - один сезон.



В сезоне 2018/19 Кротиков выступал за тюменский "Рубин", за который отметился 20 (9+11) очками в 51 матче регулярного чемпионата и 1 передачей за 10 матчей плей-офф. pic.twitter.com/5UgRoW7eKb – ХК "Лада" Тольятти (@hc_lada) 15 мая 2019 г.