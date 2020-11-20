Квартальнов рассказал о проблемах «Ак Барса» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Много голов забили, но проблема, что пропустили пять шайб дома. Это многовато для нас. Мы много пропускаем в меньшинстве, надо поработать над этим компонентом. Также надо подправить действия при потерях шайбы. Слабо сыграли в этом компоненте. Предупреждали ребят, что надо контролировать клюшки соперников», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

«Забросили хорошие шайбы, неплохо играли в атаке. Тихонов — не игрок оборонительного плана, он креативный парень, выходит в спецбригаде, хорошо действует под воротами. Тимур Билялов едет на следующий выезд с нами, равно как и Альберт Яруллин. По нему ждем отмашку доктора, в целом он готов», — сказал главный тренер казанцев.

«Ак Барс» продолжает лидировать на «Востоке» с 42 очками, нижегородцы — десятые (24 балла).