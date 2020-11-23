Квартальнов прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал официальному сайту клуба поражение от «Авангарда» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Ноль голов — тяжело победить. Напомнило прошлогоднюю игру нашу, которую мы проиграли 0:3. «Авангард» был быстрее, заряженнее в первом периоде. Хотели перевернуть матч, но нахватали удалений.

— Не настораживает игра в обороне? Соперник забросил легкие шайбы.

— Надо отдать должное игрокам «Авангарда». Они на пятак шли, мы оказались к этому немного не готовы.

— Нужно ли «Ак Барсу» усиление в обороне?

— У нас выйдет Яруллин, Викстранд. Это и будет наше усиление.

— У Викстранда есть медицинские проблемы или вы им недовольны?

— Конечно, у него медицинские проблемы. Когда он здоров, он играет. Викстранд будет играть в следующем матче.

— За первые два периода «Ак Барс» нанёс 9 бросков в створ. Есть объяснения этому?

— Не хватило нам энергии, которая была у «Авангарда».