Квартальнов — о прошлом в «Ак Барсе»: «Давайте забудем все, что было. Сейчас у меня другая команда, другие задачи»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Ак Барса» (1:2 ОТ) ответил на вопрос о своем прошлом в казанском клубе.

«Давайте забудем все, что было тогда, все это было давно, сейчас у меня уже другая команда. Тут все было немножко другое, приоритеты другие... Перестроиться после топ-клубов? В целом ничего сложного, тренерская работа интересная с любым клубом. Немного разные задачи, немного разные бюджеты, но ничего страшного, мне интересно. Минск — шикарный город, тут все условия», — сказал Квартальнов.

Квартальнов тренировал казанский клуб с 2019 по 2022 год.