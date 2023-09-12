Квартальнов — о Радулове: «Он мастер. Может дурака валять, а в конце все решить. Он и решил»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Провели хороший матч, в концовке не забили, а в ответку проползло, проскочило, не знаю даже как… Обидно, но ладно. Тяжелый выезд, пять матчей, хотелось бы уже дома сыграть. Но ничего страшного, такой календарь. Гол в раздевалку получили, немного проспали момент. Сработали очень медленно. Это наш тренерский фол, было положение вне игры и когда судьи начали вбрасывание мы это упустили. А раз судья вбросил шайбу, уже было поздно, просмотр нам не дали.

Атмосфера в команде неплохая, конечно, поражение есть поражение, но мы играли неплохо, имели отличные шансы. Вратарь сыграл отлично у «Ак Барса», но надо продолжать также действовать и все будет нормально. Там был момент наши выходили в овертайме. Но Билялов хороший вратарь, отличный пацан, в общем Тимур шанса не дал. Мастерство «Ак Барса» выше, мы прекрасно это понимали. Зачем что-то говорить про Радулова? Лучше пусть говорит его тренер. Он мастер, может дурака валять и в конце все решить. Он и решил.

Виталий Пинчук у нас показывает обалденный прогресс, выходит в первом звене. Он лидер и хотелось, чтобы он остался в команде. У нас много новых игроков, пришли иностранцы новые, которых мы взяли в силу разных причин… Коллективу надо сработаться теперь, узнать друг друга получше», — сказал Квартальнов.