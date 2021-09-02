Квартальнов — о стартовой победе сезона: «Атака была серая, не было свежести. Есть над чем подумать»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов по завершении матча регулярного чемпионата КХЛ против финского «Йокерита» прокомментировал победу своей команды (3:0).
«Это была наша первая игра, здорово, что сыграли на ноль. В общем-то Игорь Бобков сыграл неплохо, дал нам этот шанс сыграть на ноль, — сказал Квартальнов. — У соперника были опасные моменты, а значит, у нас есть моменты, над которыми нужно поработать.
Неважно провели второй период, хотя по счету и сыграли 3:0, есть над чем подумать. Они накладывали на нас смены в зоне атаки, где это возможно. Это очень легко делать во втором периоде, нам надо было пораньше поменяться. После атак приезжали уставшими, и в результате не было уже той свежести. И атака серая была, планировали поднагрузить соперника.
Те же удаления сыграли свою роль. Сначала они, потом стали получать мы штраф. Много удалений, поскольку команда пока только привыкает к новым правилам. Много в зоне обороны зацепов и захватов. У нас всегда первая игра не самая хорошая, здорово, что сегодня выиграли".
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