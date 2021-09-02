Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов по завершении матча регулярного чемпионата КХЛ против финского «Йокерита» прокомментировал победу своей команды (3:0).

«Это была наша первая игра, здорово, что сыграли на ноль. В общем-то Игорь Бобков сыграл неплохо, дал нам этот шанс сыграть на ноль, — сказал Квартальнов. — У соперника были опасные моменты, а значит, у нас есть моменты, над которыми нужно поработать.

Неважно провели второй период, хотя по счету и сыграли 3:0, есть над чем подумать. Они накладывали на нас смены в зоне атаки, где это возможно. Это очень легко делать во втором периоде, нам надо было пораньше поменяться. После атак приезжали уставшими, и в результате не было уже той свежести. И атака серая была, планировали поднагрузить соперника.

Те же удаления сыграли свою роль. Сначала они, потом стали получать мы штраф. Много удалений, поскольку команда пока только привыкает к новым правилам. Много в зоне обороны зацепов и захватов. У нас всегда первая игра не самая хорошая, здорово, что сегодня выиграли".