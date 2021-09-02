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Разин: «Какое-то дежавю в матчах против СКА — постоянно хорошо играем два периода, но в конце проигрываем»

21:39
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги стартового матча регулярки со СКА (2:3).

— У нас какое-то дежавю в матчах против СКА — мы хорошо играем два периода, но в конце проигрываем. Сегодня все было то же самое. В третьем периоде мы полностью переигрывали соперника, но две контратаки привели к такому плачевному результату. Мы старались не откатываться и действовать активно, но для этого нужно хорошее взаимопонимание, в котором у нас сегодня были дыры.

В составе победителей отличились Кирилл Марченко, Фердерик Хендемарк и Линден Вей.

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Иван Богун все материалы автора

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