Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги стартового матча регулярки со СКА (2:3).

— У нас какое-то дежавю в матчах против СКА — мы хорошо играем два периода, но в конце проигрываем. Сегодня все было то же самое. В третьем периоде мы полностью переигрывали соперника, но две контратаки привели к такому плачевному результату. Мы старались не откатываться и действовать активно, но для этого нужно хорошее взаимопонимание, в котором у нас сегодня были дыры.

В составе победителей отличились Кирилл Марченко, Фердерик Хендемарк и Линден Вей.