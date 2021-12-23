Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» (5:3) и рассказал о возможных ротациях в составе.

«Непростая игра была сегодня, тяжелая, трудно для нас все складывалось. Хорошо, что нашлись лидеры, которые ее перевернули. Были легкие шайбы, но потом Тимур помог. Ребята соперника убегали одни и это беспокоит. Надо изучать, смотреть с чего идут эти атаки. Не может команда сегодня быть одной, завтра другой. Хорошая всегда находит в себе силы и переворачивает встречи — это и пытался донести до ребят в перерыве. Голы с пятака — это наша проблема. Могу в зачет команде отнести третий период, здорово что у нас Данис есть, он важную роль в голе сыграл в такой нужной шайбе, выиграл борьбу, отдал передачу.

По второй шайбе у нас не было сигнала, что били по ловушке Билялова. Единственное, мы думали, что игрок «Барыса» в площади ворот, но не мешал. Посмотрим, мне сигнала не было, не видел. Будем момент изучать. Не могу ничего сказать. Артем Галимов игрок национальной сборной, он ездил на сборы, играл за сборную в ноябре, декабре. И неплохо сыграл. Бывают неудачные игры, когда нет реализации и через это надо пройти. Он хороший хоккеист и мы им довольны. На парне серьезная нагрузка — игры через день, матчи сборной.

Мы внимательно следим за ним, как партнеры помогают, он же не один. Но тренеры сборной не дураки ведь его звать? А проблемы с реализацией есть у многих, неприятно читать постоянно про проблемы Галимова. К таким годам как у Джордана Уила будет забивать чаще, и такие моменты как сегодня. Ему нужно было поднять немного шайбу, не хватило мастерства. Пелино приедет на днях, немного задерживается. Он будет на скамейке. Потолкаемся, найдем место ему. Аксакала на скамейке уберем ради команды. По составу на будущие команды давайте подождем, утром один заболел, давайте жить каждым днем, каждым часом», — сказал Квартальнов.

Отметим, что в 40 матчах регулярного чемпионата Галимов набрал 16 (4+12) очков.