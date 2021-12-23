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Тренер «Барыса» Михайлис прокомментировал попытку исполнить лакросс-гол от своего хоккеиста

22:20
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:5).

«Хорошая игра, мне понравилось, как действовали по самоотдаче, очень самоотверженно. Два периода очень здорово сдерживали атаки соперника, ловили их на контратаке, забивали неплохие голы.

Потом потеряли концентрацию, плюс центральный нападающий у нас выпал из-за травмы, на третий пришлось перекраивать звенья, здесь ошибка и была в позиционной обороне пропустили голы. Обидно, что момент был у Ромы Савченко, еще моменты были. Реализуй все эти атаки — все по-другому бы сложилось.

Попытка лакросса? Мне понравился момент у Егора Петухова, он на тренировках часто исполняет такие моменты, если у него получается — почему нет? Пусть пробует, это добавляет уверенности и ему, и всей команде. И игра смотрится, и зрителям нравится. Так что почему нет?» - сказал Михайлис.

В первом периоде нападающий Егор Петухов пытался забить гол броском из-за ворот, но бросок парировал Тимур Билялов. На добивании шайбу забросил в ворота Якоб Берглунд.

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Рустам Имамов все материалы автора
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