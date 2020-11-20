Курри рассказал, когда Марьямяки вернется к работе

Исполняющий обязанности главного тренера «Йокерита» Яри Курри прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал, когда Лаури Марьямяки вернется к работе после заражения коронавирусом.

«Команда была готова к этому матчу, это было видно с утра. Мы провели матч с хорошим движением, спасибо Андерсу Линдбеку — он подтащил в нужные моменты. Давно не тренировал, ребята сыграли здорово. Это был важный матч, и они хотели победить. В свою очередь я просто пытался получить удовольствие от этой работы, было приятно быть снова так близко к самому хоккею. Меня удивило, что скорость игры заметно выросла. Когда смотришь матчи из ложи, то не замечаешь таких вещей. Главный тренер Лаури Марьямяки вернется к работе в субботнем матче с «Сочи», — цитирует Курри официальный сайт КХЛ.

После этой победы «Йокерит» поднялся на восьмое место на «Западе», имея 25 очков. У «Локомотива» — третья позиция (35 баллов).