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«Йокерит» в гостях одолел «Куньлунь», команды забросили 11 шайб

21:58
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Финский «Йокерит» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в подмосковных Мытищах и завершилась со счетом 6:4 в пользу «джокеров».

Дубль у «Йокерита» оформил Филип Хольм. По два очка в активе Калле Коссилы (1+1) и Отто Лескинена (0+2). Самым результативным игроком в составе «Куньлуня» стал Брэндон Ип (1+1).

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Александр Кравченко все материалы автора

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