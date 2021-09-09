«Йокерит» в гостях одолел «Куньлунь», команды забросили 11 шайб

Финский «Йокерит» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в подмосковных Мытищах и завершилась со счетом 6:4 в пользу «джокеров».

Дубль у «Йокерита» оформил Филип Хольм. По два очка в активе Калле Коссилы (1+1) и Отто Лескинена (0+2). Самым результативным игроком в составе «Куньлуня» стал Брэндон Ип (1+1).