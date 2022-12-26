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Сегодня, 14:19

«Куньлунь» расторг арендное соглашение с нападающим Переваловым

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«Куньлунь» расторг арендное соглашение с нападающим Александром Переваловым, сообщает пресс-служба КХЛ. 19-летний форвард вернется в «Локомотив».

В текущем сезоне Перевалов провел за «Куньлунь» 27 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-5».

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 44 матчах. «Локомотив» располагается на 2-й строчке с 60 очками в 43 играх.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Локомотив (Ярославль)
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5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
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8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
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11 Сочи 42 5 37 18
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Авангард – Барыс
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Металлург – Трактор
 - : -
26.12 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
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Куньлунь – Торпедо
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
26.12 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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