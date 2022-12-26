«Куньлунь» расторг арендное соглашение с нападающим Переваловым

«Куньлунь» расторг арендное соглашение с нападающим Александром Переваловым, сообщает пресс-служба КХЛ. 19-летний форвард вернется в «Локомотив».

В текущем сезоне Перевалов провел за «Куньлунь» 27 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-5».

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 44 матчах. «Локомотив» располагается на 2-й строчке с 60 очками в 43 играх.