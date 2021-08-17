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«Куньлунь» объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками

21:35
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«Куньлунь» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками.

Форвард сборной Китая Чжан Зесен вернулся в «Куньлунь». Он заключил двустороннее соглашение сроком на один сезон.

Защитник Чжан Пэнфэй подписал двусторонний контракт на один сезон с «Ред Стар».

Однолетний контракт подписан с бывшим капитаном молодежки китайского клуба, форвардом Го Цзянином.

Нападающий Руди Ин заключил контракт с «Куньлунем» сроком на один сезон.

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Иван Шитик все материалы автора

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