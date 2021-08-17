«Куньлунь» объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками
21:35
«Куньлунь» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с четырьмя игроками.
Форвард сборной Китая Чжан Зесен вернулся в «Куньлунь». Он заключил двустороннее соглашение сроком на один сезон.
Защитник Чжан Пэнфэй подписал двусторонний контракт на один сезон с «Ред Стар».
Однолетний контракт подписан с бывшим капитаном молодежки китайского клуба, форвардом Го Цзянином.
Нападающий Руди Ин заключил контракт с «Куньлунем» сроком на один сезон.
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