«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Попугаевым
18:38
Нападающий Никита Попугаев покинул «Нефтехимик», сообщает сайт клуба. Контракт с ним был расторгнут.
Игрок перешел в команду из Нижнекамска в ходе прошлого сезона по обмену из московского «Динамо».
В 12 матчах за «волков» Никита отметился 3(0+3) результативными баллами.
Дополнительная информация:
https://www.hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-rastorg-kontrakt-s-napadayushchim-nikitoy-popugaevym/
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