«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Попугаевым

Нападающий Никита Попугаев покинул «Нефтехимик», сообщает сайт клуба. Контракт с ним был расторгнут.

Игрок перешел в команду из Нижнекамска в ходе прошлого сезона по обмену из московского «Динамо».

В 12 матчах за «волков» Никита отметился 3(0+3) результативными баллами.