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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Никитой Попугаевым

18:38
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Нападающий Никита Попугаев покинул «Нефтехимик», сообщает сайт клуба. Контракт с ним был расторгнут.

Игрок перешел в команду из Нижнекамска в ходе прошлого сезона по обмену из московского «Динамо».

В 12 матчах за «волков» Никита отметился 3(0+3) результативными баллами.

Дополнительная информация:

https://www.hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-rastorg-kontrakt-s-napadayushchim-nikitoy-popugaevym/

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Иван Шитик все материалы автора

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