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ЦСКА подписал контракт с нападающим Панкратовым на год

21:45
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Нападающий Семен Панкратов подписал двусторонний контракт с ЦСКА на один сезон, сообщает сайт клуба.

23-летний форвард на юниорском уровне выступал в том числе за ЦСКА, но выпускался из школы московского «Динамо». Семен выступал за все команды системы бело-голубых, в том числе и за главную команду. На его счету — 77 матчей в КХЛ и 5 (2+3) очков за результативность. В ВХЛ он провел 44 матча, набрав 13 (8+5) очков при показателе полезности «+2».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_podpisal_kontrakt_s_semyenom_pankratovym/

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Иван Шитик все материалы автора

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