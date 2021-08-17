ЦСКА подписал контракт с нападающим Панкратовым на год

Нападающий Семен Панкратов подписал двусторонний контракт с ЦСКА на один сезон, сообщает сайт клуба.

23-летний форвард на юниорском уровне выступал в том числе за ЦСКА, но выпускался из школы московского «Динамо». Семен выступал за все команды системы бело-голубых, в том числе и за главную команду. На его счету — 77 матчей в КХЛ и 5 (2+3) очков за результативность. В ВХЛ он провел 44 матча, набрав 13 (8+5) очков при показателе полезности «+2».