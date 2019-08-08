"Куньлунь" не сыграет на турнире в Челябинске из-за проблем с визами

"Куньлунь" не сможет принять участия в предсезонном турнире – Кубке губернатора Челябинской области. Китайский клуб КХЛ сообщил на своем официальном сайте, что не сможет вовремя прибыть на турнир, который стартует 10 августа. В нем примут участие магнитогорский "Металлург", "Трактор" и "Северсталь".

– С огромным сожалением мы вынуждены сообщить о том, что наши планы по подготовке к очередному сезону были скомканы из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, – говорится в сообщении "Куньлуня". – Причина, увы, банальна, но от этого не легче. Нам не удалось получить в российском консульстве в Пекине въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты. Мы все-таки сможем прибыть на Южный Урал, но только к началу турнира в Магнитогорске. Так что Кубок губернатора Челябинской области пройдет, как бы это ни было печально, без нашего участия.

Мы приносим организаторам турнира и болельщикам искренние извинения и надеемся на понимание. Есть в жизни обстоятельства, на которые мы не можем повлиять при всем желании.