Крылов опроверг информацию о своем недовольстве игрой Ковальчука

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов опроверг информацию, озвученную в прямом эфире «СЭ» Алексеем Шевченко о своем недовольстве игрой нападающего Ильи Ковальчука и якобы состоявшегося между ними разговора.

«Это абсолютная выдумка. Создается впечатление, что господин Шевченко выполняет чей-то заказ и пытается раскачать лодку в ответственнейший момент серии. В последний раз мы с Ильей разговаривали еще в регулярном чемпионате, который он, кстати, провел хорошо — набирая практически очко за игру. В плей-офф же я для себя выработал правило: не разговариваю ни с игроками, ни с тренерским штабом. Есть команда и тренерский штаб, я им доверяю, поэтому не мешаю заниматься им своим делом. Все разговоры, выводы и решения — только после сезона. Сейчас пусть спокойно готовятся к важнейшему матчу, а мы все будем за ребят болеть и переживать», — заявил Крылов.

В этом розыгрыше Кубка Гагарина 37-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 9 встречах.