Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:1).

— После крупной победы немного находились в эйфории, — цитирует Крикунова официальный сайт москвичей. — Мы говорили, что «Сочи» незаслуженно проиграл прошлый матч. У южан хорошие контратаки. Второй и третий период это показал. Могли игру и проиграть. Трибуны нас погнали, и забили гол, может быть нелогичный, зато третий Тарасов исполнил. Готовимся дальше, но качество игры оставляло желать лучшего.

— Как вам дебют Марка Вербы?

— Молодой игрок старался. Для первой игры нормально.

— Когда ждать Кулемина?

— Думаю, после нового года его увидим.