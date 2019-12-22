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Крикунов — о дебюте Вербы: «Для первой игры нормально»

20:44
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:1).

— После крупной победы немного находились в эйфории, — цитирует Крикунова официальный сайт москвичей. — Мы говорили, что «Сочи» незаслуженно проиграл прошлый матч. У южан хорошие контратаки. Второй и третий период это показал. Могли игру и проиграть. Трибуны нас погнали, и забили гол, может быть нелогичный, зато третий Тарасов исполнил. Готовимся дальше, но качество игры оставляло желать лучшего.

— Как вам дебют Марка Вербы?

— Молодой игрок старался. Для первой игры нормально.

— Когда ждать Кулемина?

— Думаю, после нового года его увидим.

Дополнительная информация

https://www.dynamo.ru/news/96141-sever_sil_nee

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