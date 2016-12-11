Крэйг Вудкрофт: "Мы хотим, чтобы игроки "Динамо" отвлеклись и провели время со своими семьями"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (6:2) отметил, что команда вернулась к своей модели игры только после того, как забросила первую шайбу. По словам специалиста, хоккеисты продемонстрировали блестящую игру в большинстве.

– В первом периоде наша команда выглядела достаточно блекло, – приводит пресс-служба минского "Динамо" слова Вудкрофта. – С первых минут мы хотели сыграть в абсолютно другой хоккей, но позволили соперникам втянуть нас в их стиль игры. Мы начали возвращаться к нашей модели, когда смогли забросить первую шайбу. Это также помогло команде обрести больше уверенности в собственных силах. В первом перерыве мы сказали команде, что если мы хотим победить сегодня, то нам необходимо играть намного лучше.

"Медвешчак" – мощная и опытная команда, и мы знали, что у нас есть преимущество в скорости. Этим мы и попытались воспользоваться во второй трети матча. Мы заставили соперника фолить на наших игроках, которые быстро проникали в их зону. Это позволило "Динамо" проводить много времени в большинстве, а при розыгрыше лишнего мы сегодня действовали просто здорово. Заключительный период был переполнен удалениями. В большинстве мы смогли создать много моментов у ворот соперника. В двойном большинстве мы забросили очень важную шайбу, которая предопределила исход встречи. Команда провела хороший матч. Кевин Лаланд сегодня отыграл уверенно. Защитники действовали также здорово, а форварды отлично справлялись со своей работой.

- Какие планы у команды на международную паузу?

– Во-первых, три следующих дня у команды будут выходными. Многим игрокам необходим отдых, как психологический, так и физический. Как вы знаете, вторая половина декабря у нас будет достаточно тяжелой, а важность каждого матча будет только возрастать. Мы хотим, чтобы игроки отвлеклись и провели время со своими семьями. А остальные игроки, шесть или семь игроков, присоединяться к национальной сборной уже завтра.