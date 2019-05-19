Крэйг Мактавиш: "Рановато говорить об увольнении. Я еще даже не начал работу"

Главный тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш прокомментировал назначение в ярославский клуб.

– Вы семь лет не работали главным тренером. Почему решили вернуться к тренерской деятельности?

– Я много раз приезжал в Россию, и меня сразу заинтриговала КХЛ. Мне нравился хоккей в Континентальной лиге. За пределами НХЛ – КХЛ лучшая лига в мире. И я всегда думал, что поработать в ней будет весело и интересно. Так что когда мне сделали предложение – я обрадовался.

– Один из скаутов "Эдмонтона" живет в Ярославле.

– Александр Науров, у которого я не раз бывал в гостях в Ярославле. Проведя там немало времени, могу сказать, что мне очень понравился город. Очень нравился "Локомотив". Я знаком с Юрием Яковлевым (президент "Локомотива" – прим. "СЭ") уже несколько лет. Поэтому мне пришлось по душе это предложение.

– "Локомотив" – очень молодая команда. Вам нравится работать с молодежью?

– Да, безусловно. Это, кстати, было важным фактором того, что я согласился на предложение. Мне нравится развивать хоккеистов. Академия "Локомотива" проделала большую работу. И отличную работу. "Локо" победил в МХЛ. Важная часть потенциального успеха "Локомотива" – интеграция молодежи в основную команду.

– Кого из молодых парней "Локомотива" вы цените больше всего?

– Я пока не так хорошо знаком с составом, но 1 июля буду на месте и тогда уже отвечу вам на этот вопрос. А вы кого считаете лучшим?

– Денисенко. Он задрафтован "Флоридой".

– Знаю его. Наблюдал за его игрой на молодежном чемпионате мира. Очень мастеровитый парень, классный игрок.

– В "Локомотиве" постоянно увольняют тренеров, особенно – иностранцев.

– Рановато говорить об увольнении сейчас. Я еще даже не начал работу. Я прекрасно знаю о непостоянстве в тренерской деятельности. Особенно – на таком уровне. И я вполне готов принимать эти риски.

– Ваше решение как-то связано с приходом Кена Холланда в "Эдмонтон"?

– На самом деле нет. Я просто хотел сменить обстановку. Хотел чего-то нового. При этом очень скучал по тренерской деятельности. Так что очень рад тому, что буду тренировать "Локомотив". (Игорь Еронко)