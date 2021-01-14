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Кравец рассказал о скрытых резервах «Витязя»

20:00
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы боролись до конца и смогли забросить в концовке, могли забить еще. В целом доволен нашей игрой в меньшинстве. Наши резервы — игра в атаке и реализация численного перевеса. Пропустили в большинстве, зная, сколько «Трактор» забросил в чемпионате в меньшинстве», — цитирует тренера пресс-служба подмосковного клуба.

«Трактор» набрал 53 очка и занимает седьмое место на «Востоке». У «Витязя» 45 очков и девятая позиция на «Западе».

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