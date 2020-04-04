Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего объяснил, почему будет отговаривать голкипера Алексея Красикова от перехода в клуб НХЛ.

— Правда, что Алексей Красиков собрался в НХЛ?

— Я об этом не знаю.

— А если соберется, будете отговаривать?

— Конечно, а как же?

— Вы недавно сказали, что игроку важно понять, что он в НХЛ никому не нужен, и для этого неплохо было бы туда съездить.

— Я не так сказал. Смысл не в этом. Если игрок рвется, и не удается его уговорить, что ему там делать нечего, он никому не верит и хочет убедиться сам, тогда игроку деваться некуда, кроме как поехать. В этом смысл. Мне кажется, что Красиков гораздо востребованнее в КХЛ, чем там.

Никто не ставит клеймо — первый вратарь или второй. У нас вратарская бригада, где Сятери сработал просто блестяще — с этим не поспоришь. Именно в этот момент, в этом сезоне Сятери борьбу у Красикова выиграл. Но это не означает, что в следующем году все останется также. Все же меняется: жизнь меняется, игрок развивается, и ситуация может как угодно сложиться.

Легче там все равно не будет — это мы понимаем. Тем более, у Красикова в прошлом сезоне был шанс, и мы сделали на него ставку. Фактически он рассматривался как первый вратарь команды, но не получилось. Это ни в коем случае не умаляет его заслуг. Просто это профессиональный спорт, где судьбу людей решают такие мелкие нюансы, что, на первый взгляд, их не увидишь, и, тем более, спрогнозировать их нельзя.

Полностью интервью Фастовского — здесь