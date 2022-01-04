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Кожевников сообщил, что Ротенберга назначил совет директоров клуба

15:05
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал свое мнение относительно назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.

— Моя реакция на эту информацию? Это решение совета директоров клуба, — сказал Кожевников. — Раз это случилось, значит, были на это причины. В любом случае для Романа это очень ответственный шаг. Скоро уже будет десять лет, как он работает в руководящей структуре клуба, многое успел перенять у многих опытных специалистов, одним из которых является Олег Знарок. Дай бог, чтобы у Романа все сложилось на тренерском мостике и под его руководством СКА решил задачу сезона.

Сегодня, 4 января, СКА объявил о назначении Ротенберга на пост главного тренера и переводе Валерия Брагина, возглавлявшего команду полтора сезона, на должность старшего тренера. Роман Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.

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Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
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