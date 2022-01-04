Комментатор Орлов сравнил Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА.

— СКА хорошо провел декабрь, и, по моей информации, функции главного тренера по факту уже выполнял Роман Ротенберг, — заявил Орлов. — Все логично: кто в реальности руководит подготовкой и играми, тот и должен называться главным тренером.

Я всегда с удовольствием беру интервью у Романа. Мне есть с кем сравнивать: Анатолий Тарасов, Николай Пучков, Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов — они все были тренерами-концептуалистами, подходили к работе научно, фундаментально. Прошло время, и у этих великих тренеров появились ученики. Посмотрите, какие хоккейные условия созданы в «Хоккейном городе»! Это, прежде всего, заслуга Ротенберга. Все закладывается на тренировках, система СКА фундаментальна, туда с удовольствием идут и молодые, и опытные игроки.

У Романа достаточно опыта для должности главного тренера, он горит хоккеем. Думаю, что и игроки, и остальной штаб уже давно воспринимали его главным. Со стороны Ротенберга ход, конечно, смелый, но с другой стороны — почему бы и не сейчас? Результат команда под его фактическим руководством показывает. Хорошо, что Валерий Брагин остается в Петербурге. Перед плей-офф резкие перемены не нужны, а опыт Брагина еще обязательно поможет СКА.

Сегодня, 4 января, СКА объявил о назначении Ротенберга на пост главного тренера и переводе Валерия Брагина, возглавлявшего команду полтора сезона, на должность старшего тренера. Роман Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.