Кожевников считает, что «Трактор» может дойти до финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Трактор» способен дойти до финала Кубка Гагарина в текущем сезоне КХЛ.

«В этом сезоне может быть сенсация. Если брать Восток, то шанс есть. Там может «выстрелить» «Адмирал», но у них скамейка маленькая, которой и не хватит. Так часто и бывает. Травмы будут обязательно, потому что будет сече. Не думаю, что они дойдут до финала.

Кто может дойти до финала Кубка Гагарина? «Трактор» может, если попадет в плей-офф. Кто-то считает команду слабой, но там хороший подбор игроков. Челябинск может дойти до финала», — цитирует Кожевникова Legalbet.

«Трактор» идет на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинская команда набрала 65 очков в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ.