Кожевников: «Ак Барс» — фаворит Кубка Гагарина. Просто машина!»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Ак Барс» главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.
— Были бы у вас лишние сто долларов — на кого бы поставили в Кубке Гагарина-2023/24?
— На «Ак Барс». Просто машина! Опытнейший тренер. Классный подбор игроков. Пожалуй, один из лучших в лиге. Видно — сами ребята получают удовольствие от хоккея. Теперь главное — не расслабляться. А то недавно в Уфе повели 2:0, успокоились — и сгорели 2:3. Когда же «Ак Барс» включается на полную катушку, его не остановить.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|2
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -
Новости