Кожевников: «Ак Барс» — фаворит Кубка Гагарина. Просто машина!»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Ак Барс» главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.

— Были бы у вас лишние сто долларов — на кого бы поставили в Кубке Гагарина-2023/24?

— На «Ак Барс». Просто машина! Опытнейший тренер. Классный подбор игроков. Пожалуй, один из лучших в лиге. Видно — сами ребята получают удовольствие от хоккея. Теперь главное — не расслабляться. А то недавно в Уфе повели 2:0, успокоились — и сгорели 2:3. Когда же «Ак Барс» включается на полную катушку, его не остановить.