Кожевников: «У СКА будет преимущество, Лайпсик получит гражданство России»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что канадский форвард СКА Брендан Лайпсик хочет получить российское гражданство.

«Лайпсик хочет получить российское гражданство и играть здесь, нормально. Потом он откажется, это нормальная вещь. Я не думаю, что он попадет в сборную России. У СКА будет преимущество, если он получит гражданство, потому что могут заявить еще одного легионера, третье место освобождается, и могут взять четвертого легионера. У него будет двойное гражданство, и он потом откажется — это нормальная практика», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

Ранее Лайпсик перешел в СКА из «Металлурга», подписав контракт с петербургским клубом на два года. В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей за магнитогорскую команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на его счету 11 (2+9) очков в 11 играх.