Кожевников назвал Калинина основным приобретением «Трактора»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил переход Сергея Калинина в «Трактор». В его послужном списке — Кубок Гагарина-2019 с ЦСКА, золото чемпионата мира-2014 и золото Олимпиады-2018.

— Основное приобретение межсезонья из российских хоккеистов — Калинин, — цитируют «Известия» Кожевникова. — Мы знаем его потенциал. Сергей немного забивал голов и отдавал передач в ЦСКА, но то больше было связано с системой игры. Он четко выполнял установку тренеров. Но мы видели и то, как Калинин может играть результативно. Один сезон в СКА чего стоит. Думаю, этот игрок станет одним из лидеров «Трактора». Остальные новички тоже не испортят картины. Их не назовешь звездами, но это крепкие по меркам КХЛ трудяги, которые помогут команде.