Ковальчук рассказал, что Рябыкин мог выйти из себя и высказать игрокам претензии

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина и финалист Кубка Стэнли Илья Ковальчук поделился мнением о бывшем ассистенте главного тренера «Авангарда» Дмитрии Рябыкине, с которым он работал в омском клубе в сезоне-2020/21.

«У нас за атмосферу в команде отвечал Боб. Поэтому никаких «терок» быть просто не могло. Даже если были мелкие конфликты, то это было наедине. Дмитрий мог выйти из себя после неудачного большинства или меньшинства и высказать игрокам претензии. Но это естественные моменты. Опять же, тут надо знать, что внутри команды происходит», — приводит слова Ковальчука Sport24.

Рябыкин был уволен из двух клубов КХЛ за сезон-2022/23. В начале сезона он был главным тренером «Авангарда», его отправили в отставку 10 октября 2022 года. 17 октября 2022 года специалист стал ассистентом главного тренера «Металлурга» и был уволен из клуба 4 февраля.