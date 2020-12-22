Костин — о потасовке в матче с «Куньлунем»: «Немного захлестнули эмоции»
02:37
Форвард «Авангарда» Клим Костин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:5).
Нападающий вырвал клюшку у одного из игроков соперника и бросил ее в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ главный тренер китайской команды Алексей Ковалев бросил бутылку на скамейку «Авангарда».
«Оценка игры — «5 из 5». Выполнили тренерскую установку, поэтому победили. Конфликт в концовке? Немного захлестнули эмоции.
«Сухая серия? Ребята в команде мне очень помогают, поддерживают. Я стараюсь работать на тренировках на 100%, разговариваю с тренерами. Если не получается забить, надо по-другому помогать команде», — приводит слова Костина официальный сайт КХЛ.
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