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Костин — о потасовке в матче с «Куньлунем»: «Немного захлестнули эмоции»

02:37
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Форвард «Авангарда» Клим Костин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:5).

Нападающий вырвал клюшку у одного из игроков соперника и бросил ее в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ главный тренер китайской команды Алексей Ковалев бросил бутылку на скамейку «Авангарда».

«Оценка игры — «5 из 5». Выполнили тренерскую установку, поэтому победили. Конфликт в концовке? Немного захлестнули эмоции.

«Сухая серия? Ребята в команде мне очень помогают, поддерживают. Я стараюсь работать на тренировках на 100%, разговариваю с тренерами. Если не получается забить, надо по-другому помогать команде», — приводит слова Костина официальный сайт КХЛ.

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