Форвард «Авангарда» Клим Костин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:5).

Нападающий вырвал клюшку у одного из игроков соперника и бросил ее в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ главный тренер китайской команды Алексей Ковалев бросил бутылку на скамейку «Авангарда».

«Оценка игры — «5 из 5». Выполнили тренерскую установку, поэтому победили. Конфликт в концовке? Немного захлестнули эмоции.

«Сухая серия? Ребята в команде мне очень помогают, поддерживают. Я стараюсь работать на тренировках на 100%, разговариваю с тренерами. Если не получается забить, надо по-другому помогать команде», — приводит слова Костина официальный сайт КХЛ.