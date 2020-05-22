Коскиранта вернулся в Финляндию и продолжит карьеру в «СайПе»

Бывший нападающий СКА Ярно Коскиранта вернулся в Финляндию. Он подписал контракт на три года с «СайПой».

— Я очень рад, что в нашей команде появился такой игрок, — приводит слова тренера «СайПы» Теро Лехтери Suomikiekko. — Молодым игроком очень важно иметь пример для подражания. Человека, который поможет им прогрессировать дальше. Коскиранта всегда считался большим талантом, но всего в своей карьере в первую очередь он добился своим трудом.

Всего в КХЛ Коскиранта сыграл 353 матча, набрав 149 (71+78) очков в регулярных чемпионатах и 33 (23+10) очка в 96 матчах плей-офф. В сезоне-2016/17 Коскиранта стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.