Кошечкин продлит контракт с «Металлургом»
13:09
Вратарь Василий Кошечкин заключит новое соглашение с «Металлургом» сроком на один год.
— Мы достигли принципиальной договоренности о подписании контракта, осталось уладить лишь несколько небольших нюансов, Василий остается в Магнитогорске, — рассказал «СЭ» агент хоккеиста Сергей Паремузов.
В сезоне-2020/21 на счету 37-летнего Кошечкина в регулярном чемпионате 29 матчей и 12 побед. Он отражал в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31.
В плей-офф голкипер провел 7 матчей, одержал 3 победы, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,61.
(Михаил Зислис)
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