Кошечкин продлит контракт с «Металлургом»

Вратарь Василий Кошечкин заключит новое соглашение с «Металлургом» сроком на один год.

— Мы достигли принципиальной договоренности о подписании контракта, осталось уладить лишь несколько небольших нюансов, Василий остается в Магнитогорске, — рассказал «СЭ» агент хоккеиста Сергей Паремузов.

В сезоне-2020/21 на счету 37-летнего Кошечкина в регулярном чемпионате 29 матчей и 12 побед. Он отражал в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31.

В плей-офф голкипер провел 7 матчей, одержал 3 победы, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,61.

(Михаил Зислис)