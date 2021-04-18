Найт поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт рассказал об ожиданиях от матчей финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Волнительно. Хоккеисты именно для этого и играют. Этот сезон сложился для нас хорошо, мы много работали, и сейчас это приносит свои плоды — мы в финале!

Радоваться еще не время, впереди много работы. Нам предстоит встреча с сильным противником. Понятно, что это сильная команда. Если посмотреть на регулярку, а затем на плей-офф, становится ясно, насколько они хороши. Их игра во многом похожа на нашу — структурированность, большой объем работы", — цитирует Найта официальный сайт клуба.

Сегодня, 18 апреля, на «ЦСКА Арене» «Авангард» проведет первый матч серии с «армейцами». Начало — в 18.00 (мск).