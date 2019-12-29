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Константин Окулов: «ЦСКА хочет снова завоевать Кубок Гагарина»

02:11
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов в интервью «ИЗвестиям» отметил, что команда хочет снова завоевать Кубок Гагарина.

— В уходящем году вы добились с ЦСКА первой большой победы в карьере. До сих пор остаются эмоции от этого успеха?

— Конечно, доволен тем, что мы выиграли Кубок Гагарина. Такое запоминается на всю жизнь. Но эмоционально уже давно отошел от того триумфа. Все-таки с тех пор были и предсезонные сборы, и регулярный чемпионат начался — сейчас он в самом разгаре. Поэтому надо сосредоточиться на том, что есть сейчас. Никому в нашей команде не хочется почивать на лаврах. Все намерены биться за второй титул. При этом каждый в ЦСКА понимает, что сейчас все соперники настраиваются на нас как на чемпиона, и поэтому нужно играть еще лучше. Редко бывает, чтобы одна команда надолго удерживалась на вершине, но мы хотим снова завоевать Кубок Гагарина. И сейчас все мысли о том, чтобы выигрывать каждый следующий матч.

Дополнительная информация

https://iz.ru/959587/aleksei-fomin/vse-soperniki-nastraivaiutsia-na-nas-kak-na-chempionov

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