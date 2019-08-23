КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кирилл Капризов: «Последний год контракта — стимул показать себя»

21:15
Теги:

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов заявил, что следующим летом может покинуть КХЛ.

«Естественно, последний год контракта — стимул показать себя. Каждый матч хочется лучше играть, это дополнительная мотивация, — приводит слова Капризова ТАСС.

Постараемся выиграть у СКА шесть матчей. Будем идти от игры к игре, играть интересно со всеми, но, наверное, у болельщиков больше эмоций, когда мы встречаемся со СКА.

Всегда хочется большего, стараешься идти от гола к голу. Самое главное, чтобы команда при этом побеждала, иногда думаю не о своем голе, а о команде и как правильно сыграть на результат».

Напомним, что в НХЛ права на 22-летнего игрока принадлежат «Миннесоте».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6793796

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир