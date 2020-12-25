КХЛ вынесла решение по двум дракам в матче «Динамо» и «Ак Барса»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынес решение по двум дракам в матче регулярного чемпионата между московским «Динамо» и «Ак Барсом» (2:7).

Комитет решил дисквалифицировать защитника «Динамо» Сергея Бойкова на один матч и подвергнуть денежному штрафу. В начале третьего периода защитник бело-голубых атаковал у борта игрока казанцев Найджела Доуса и рассек ему лицо в кровь. Бойков был удален до конца игры.

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье был подвергнут денежному штрафу и получил дисквалификацию на три матча. Хоккеист не по правилам встретил защитника хозяев Андрея Миронова, а потом сцепился с другим игроком бело-голубых Артемом Волковым. Кормье получил 5+20 минут и еще 5 минут за драку.

Бойков пропустит матч «Динамо» против СКА (26 декабря). Кормье не сможет помочь «Ак Барсу» в играх против московского «Динамо» (6 января), «Трактора» и «Салавата Юлаева».