Дубль Няттинена принес «Северстали» победу над «Торпедо»

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Торпедо» обыграла со счетом 2:1.

На дубль Йоонаса Няттинена гости ответили шайбой Марека Гривика.

После этого матча «Северсталь» с 28 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Торпедо» с 23 очками — на 9-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Няттинен — 6 (Рооба, Пресс), 16:11 — 1:0. Гривик — 7 (бол., Леннстрем), 20:45 — 1:1. Няттинен — 7 (Лишка, Пресс), 45:20 — 2:1.

Вратари: Шугаев — Тихомиров (58:33).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (11+9+4) — 30 (10+5+15).

Судьи: Васильев, Раводин.

28 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».