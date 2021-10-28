«Спартак» уступил «Сочи» и прервал серию из пяти побед

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» со счетом 1:3.

У сочинцев отличились Василий Глотов, Ярослав Дыбленко и Амир Гареев. Хозяева ответили точным броском Джейка Виртанена.

После этого матча «Спартак» с 26 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сочи» с 18 очками — на 12-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Глотов — 6 (Феоктистов, Бабенко), 15:40 — 0:1. Дыбленко — 1 (Глотов), 37:40 — 0:2. Виртанен — 6 (Локтионов, Петтерссон), 58:33 — 1:2. Гараев — 7 (п.в., Николаев, Феоктистов), 59:51 — 1:3.

Вратари: Красиков (58:03 — 58:33, 58:55 — 59:24, 59:40 — 59:51) — Хелльберг.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 28 (11+4+13) — 19 (3+8+8).

Судьи: Бирин, Бондарь.

28 октября. Москва. Мегаспорт.