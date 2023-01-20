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Сегодня, 21:18

«Куньлунь» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Алина Савинова
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«Куньлунь» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе команды из Пекина отличились Девин Броссо, Герман Точилкин, Клифф Пу, Паркер Фу и Люк Локхарт.

У «Сочи» автором единственной заброшенной шайбы стал Дмитрий Уткин.

«Куньлунь» с 43 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» — последнее (21 очко).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Голы: Броссо — 11 (Чжан Цзэсэнь, Сомерби), 5:11 — 1:0. Точилкин — 2 (Вонг, Ловерде), 10:16 — 2:0. Фу — 13 (бол., Лесли, Юрчо), 14:52 — 3:0. Фу — 14 (Юрчо, Лесли), 47:33 — 4:0. Уткин — 3 (Хафизов, Феоктистов), 52:22 — 4:1. Локхарт — 5 (мен.), 57:10 — 5:1.

Нереализованный буллит: Локхарт (Куньлунь), 16:00 (Мимо).

Вратари: Смит — Бердин (Третьяк, 14:52).

Штраф: 37 — 2.

Броски: 38 (18+9+11) — 38 (9+15+14).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

20 января. Мытищи. Арена Мытищи. 497 зрителей.

Источник: https://m.sport-express.ru/hockey/L/matchcenter/109618/
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7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 54 19 35 43
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