«Куньлунь» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
«Куньлунь» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.
В составе команды из Пекина отличились Девин Броссо, Герман Точилкин, Клифф Пу, Паркер Фу и Люк Локхарт.
У «Сочи» автором единственной заброшенной шайбы стал Дмитрий Уткин.
«Куньлунь» с 43 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» — последнее (21 очко).
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«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Голы: Броссо — 11 (Чжан Цзэсэнь, Сомерби), 5:11 — 1:0. Точилкин — 2 (Вонг, Ловерде), 10:16 — 2:0. Фу — 13 (бол., Лесли, Юрчо), 14:52 — 3:0. Фу — 14 (Юрчо, Лесли), 47:33 — 4:0. Уткин — 3 (Хафизов, Феоктистов), 52:22 — 4:1. Локхарт — 5 (мен.), 57:10 — 5:1.
Нереализованный буллит: Локхарт (Куньлунь), 16:00 (Мимо).
Вратари: Смит — Бердин (Третьяк, 14:52).
Штраф: 37 — 2.
Броски: 38 (18+9+11) — 38 (9+15+14).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
20 января. Мытищи. Арена Мытищи. 497 зрителей.
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