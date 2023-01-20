Козлов о поражении от «Нефтехимика»: «Надо выходить и выигрывать, а не просто поиграть в хоккей»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Статистику после первого периода можно читать как комментарий ко всей игре, — цитирует пресс-служба клуба Козлова. — «Нефтехимик» заблокировал 13 бросков, а мы три. У них 17 силовых, а у нас четыре. Вот и вся разница. Разница в том, что надо выходить и выигрывать, а не просто поиграть в хоккей.
— Можно сказать, что сегодня не хватило настроя?
— Нет. Мы знали, в какой ситуации находится Нижнекамск. Мы проигрывали в двух последних матчах, надо было играть от ножа. Конечно, у соперника было больше желания.
— С чем связана низкая результативность?
— Моменты есть, нужно забивать, решать ситуации в свою пользу. Брать на себя инициативу, иметь смелость. Надо четче играть в обороне. Мы не можем думать об атаке, пока еще шайбу не отобрали. С «Металлургом», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» были свои ошибки, за которые нас наказали.
— Тревожно, что столько матчей проигрываете перед плей-офф?
— Это неприятно. На подходе ребята, которые, надеюсь, усилят игру в тех компонентах, в которых нужно.
— Почему вы поменяли стартовые звенья в составе?
— Получилось так, что Тимкина дисквалифицировали и у нас больше не было игроков. Мы составили звенья так, чтобы иметь полноценные четыре звена.
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