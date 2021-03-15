Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов рассказал о готовности Зарипова к плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов перед серией второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» прокомментировал состояние капитана команды Даниса Зарипова, а также оценил ближайшего соперника.

— Зарипов сегодня не тренировался с командой. Как оцените его состояние?

— Данис работает по определенной программе. Он долго не катался. Состояние удовлетворительное, готовим его.

— «Салават» — команда одного звена?

— Это хорошая команда, не может быть командой одного звена. Да, они сильны в большинстве, в других компонентах. Но у них все звенья могут создать проблемы.

— Уделите ли большее внимание дисциплине в серии с «Салаватом»?

— Мы в каждой игре стараемся уделять этому внимание. Конечно, сейчас удаление будет дорого стоить. За высоко поднятые клюшки у нас много удаления — надо это контролировать. Надо следить за сменами, чтобы не было шестого полевого игрока. (Артур Хайруллин)

Восточная конференция. 1/2 финала

«Ак Барс» (1) — «Салават Юлаев» (4)

17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта

* если потребуется