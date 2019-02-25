КХЛ назвала лучших игроков недели

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов двадцать четвертой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Константин Барулин ("Сочи"), одержавший в двух матчах недели две победы с сухим счетом, после чего команда обеспечила себе участие в плей-офф и поднялась на шестое место Западной конференции.



Лучшим защитником признан Михал Йордан ("Амур"), одержавший вместе с командой победы в двух из трех игр недели и набравший в них 2 (1+1) очка.



Лучшим нападающим признан Александр Барабанов (СКА), одержавший вместе с командой три победы в трех матчах (в том числе двух гостевых) и набравший в них 4 (3+1) очка.



Лучшим новичком признан нападающий Кристиан Весалайнен ("Йокерит"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся в них двумя голевыми передачами.