КХЛ может вернуть драфт юниоров

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги одиннадцатого сезона лиги.

– Сократилось количество клубов-должников, поэтому показатели рейтинга улучшились, – сказал Чернышенко. – 86 процентов клубов за введение пола зарплат. К следующему совету директоров мы окончательно определимся. С большой долей вероятности пол зарплат будет. И поступила инициатива по возвращению драфта. Мы это рассмотрим.

Сокращать количество матчей не будем. Произошло увеличение количества молодых игроков. 172 хоккеиста – до 21 года. Это очень важно в свете введения потолка зарплат. Напомню, что игроки до 21 года в потолке не учитывается. И я очень надеюсь, что клубы будут этим пользоваться, поставляя молодежь в наши сборной.

94 процента матчей показано в HD. Было рекордное количество трансляций – 936, это наш рекорд.

Всего взято 447 допинг-проб. Аномальных проб не было выявлено ни в КХЛ, ни в МХЛ, ни в ЖХЛ. Коэффициент травматизма на 1000 игровых часов составил 20,9 травм. У нас каждый хоккеист теперь должен будет пройти курс по антидопинговым правилам.

Со следующего сезона в КХЛ будут умные шайбы. Эту технологию мы тестировали на Матче звезд и некоторых играх регулярки. Суть технологии в том, что специальные чипы встроены в шайбы и вшиты в свитера игроков. Частота обновления – 100 в секунду. Можно использовать это вживую, для тренеров очень полезно будет. Там можно много чего извлечь. Тепловые карты, скорость, ускорение, позиции. Это важный инструмент. Лига полностью берет на себя расходы. И предоставит клубам данные бесплатно. Но мы планируем на этом зарабатывать – на телевидении и букмекерах. (Игорь Еронко)​