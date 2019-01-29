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КХЛ дисквалифицировала Мегалинского и Мищенко на один матч

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать защитников "Северстали" и "Адмирала" Дмитрия Мегалинского и Ивана Мищенко на одну игру, информирует официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Адмирала" Ивана Мищенко по п.1.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

– ​На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Северстали" Дмитрия Мегалинского по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/01/29/429710.html

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