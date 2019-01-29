КХЛ дисквалифицировала Мегалинского и Мищенко на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать защитников "Северстали" и "Адмирала" Дмитрия Мегалинского и Ивана Мищенко на одну игру, информирует официальный сайт лиги.

– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Адмирала" Ивана Мищенко по п.1.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

– ​На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Северстали" Дмитрия Мегалинского по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.