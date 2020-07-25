Кевин Чепмэн пополнил тренерский штаб «Сочи»

Канадский специалист Кевин Чепмэн вошел в группу специалистов по физической подготовке «Сочи», сообщает пресс-служба российского клуба. В прошедшем сезоне он работал в «Торпедо».

«Добро пожаловать в «Сочи»!» — написано на официальном сайте клуба КХЛ.

С 2016 по 2019-й Чепмэн занимал должность главного тренера по силе и подготовке в университете Райерсона (Канада). С 2014 по 2018 год работал на аналогичной должности в хоккейном клубе «Ошава Дженералз» (OHL), с которым становился чемпионом Хоккейной Лиги Онтарио и завоевывал Мемориальный Кубок.

Под его руководством тренировались обладатели Кубка Стэнли, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.