Нападающий Владислав Картаев подписал однолетний контракт с "Салаватом Юлаевым", информирует официальный сайт уфимской команды.
В прошедшем сезоне 27-летний россиянин выступал за "Локомотив", где провел 47 матчей и набрал 14 (6+8) очков.
Картаев дебютировал в КХЛ именно в составе уфимской команды, а в 2011 году перебрался в ярославцам.
⚡Владислав Картаев возвращается в #HCSalavat ⚡– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 21 мая 2019 г.
Выпускник "юлаевской" СДЮШОР нападающий Владислав Картаев принял контрактное предложение "Салавата Юлаева". Соглашение рассчитано на 1 год 👉https://t.co/43PWSsU2mc pic.twitter.com/6vqckzBtHh
Дополнительная информация
https://hcsalavat.ru/news/vladislav-kartaev-vozvrashaetsya-v-salavat-yulaev/
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