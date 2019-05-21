Нападающий Владислав Картаев подписал однолетний контракт с "Салаватом Юлаевым", информирует официальный сайт уфимской команды.

В прошедшем сезоне 27-летний россиянин выступал за "Локомотив", где провел 47 матчей и набрал 14 (6+8) очков.

Картаев дебютировал в КХЛ именно в составе уфимской команды, а в 2011 году перебрался в ярославцам.