Егор Яковлев: «Гол в меньшинстве переломил ход встречи»
Капитан «Металлурга» Егор Яковлев назвал ключевой момент регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2 Б).
— Непростая игра. Хорошо, что сравняли счет, а потом, хорошо, что выиграли. Но когда идет такая серия поражений, по-другому она не прерывается. Только через работу, через такие игры.
— 0:2 было с «Авангардом» и с «Барысом». Почему так трудно команда входила в игру на домашнем льду?
— Наверное, у нас есть такая проблема: если мы сразу не забиваем, останавливаемся и смотрим, что будет происходить дальше. Надо поработать нам над этим, вне зависимости от голов в начале.
— Гол в меньшинстве переломил ход встречи?
— Однозначно, да. Нестандартный гол. Ребята молодцы: отоборонялись, и еще гол забили. Безусловно, такие шайбы переворачивают игру.
— Третий период при счете 2:2 был очень сложный. Со стороны показалось, что взломать оборону соперника было крайне непросто.
— Да нет. Мы поиграли с соперником в открытый хоккей. Атаки были как в нашу, так и в их сторону. Могли забить и выиграть в основное время. А могли пропустить и проиграть.
— В серии буллитов ваш бросок снова стал решающим. Что чувствует Егор Яковлев, когда выходит на буллит, который должен остаться за ним? Изначально точно знаете, куда будете бросать?
— Сегодня впервые в моей буллитной карьере был нестандартный вратарь. Думал, как бить, и что делать. Были сомнения, но смотрел, как вратарь будет играть. Всегда, прежде всего, смотрю как вратарь играет, а потом принимаю решение.
— Необычность Гудачека в том, что ловушка в правой руке?
— Да. Таких вратарей в КХЛ мало. Вообще, это редкость. В этом была сложность.
— Вы забили уже 7 из 8 за «Металлург» и пятый победный буллит. Помните ли вы те буллиты, которые не забивали?
— Да, конечно, я их помню. Не забил буллит в Ярославле. И за национальную команду не забил на Кубке Первого канала. Бывает, что не всегда получается. Вратари тоже уже знают. После игры с Юлиусом перекинулся фразами. Он сказал, что знал, что я буду туда бить. Вратари становятся сложнее. Они изучают хоккеистов, которые постоянно реализуют буллиты, готовятся, хитрят. Так что, возникают некоторые сложности. На Олимпиаде 2022 года в игре со шведами вратарь пытался перехитрить меня, открыв специально угол, но я изначально принял решение, что буду бросать под мышку.
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