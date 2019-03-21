"Какая-то у меня китайская "птичка" получилась". Бывальцев – о праздновании гола в стиле Кузнецова

Нападающий СКА Алексей Бывальцев поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (5:4 ОТ, 4-1) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Армейцы вышли в финал Запада. Бывальцев отпраздновал забитый гол "птичкой" в стиле форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова.
Лайт-версия @Kuzya92. #КубокГагарина pic.twitter.com/6S4D3unan6– КХЛ (@khl) 21 марта 2019 г.
– На Кузнецова насмотрелся, вот и сделал "птичку" после гола, – сказал Бывальцев. – У меня, конечно, какая-то китайская "птичка" получилась, больше делать не буду. Может, надо тренироваться. Но лучше не надо.
– Может, вам коня начать изображать?
– Я коня-огня знаю, он кувырок делает. Если я так делать буду, то второе сотрясение получу.
– Вы прибавили по ходу серии. Довольны своей игрой?
– Не знаю, прибавляю ли в этой серии, просто играю. Это лучше у тренерского штаба спрашивать, довольны ли мной или нет. Я выхожу и стараюсь помогать команде.
– Что случилось в третьем периоде, когда СКА упустил преимущество?
– Начали отбрасываться, думали, что 4:2 выиграем и все. "Локомотиву" деваться было некуда, они побежали вперед, забили. Нам тяжело было.
– Какие ожидания от финала Запада?
– Будем с ЦСКА играть на победу, сейчас отдохнем и с новыми силами пойдем. Мы уже забыли, что было в регулярном чемпионате. "Спартак" мы обыгрывали в "регулярке", а в плей-офф были трудности.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей