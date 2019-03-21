"Какая-то у меня китайская "птичка" получилась". Бывальцев – о праздновании гола в стиле Кузнецова

Нападающий СКА Алексей Бывальцев поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (5:4 ОТ, 4-1) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Армейцы вышли в финал Запада. Бывальцев отпраздновал забитый гол "птичкой" в стиле форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова.

– На Кузнецова насмотрелся, вот и сделал "птичку" после гола, – сказал Бывальцев. – У меня, конечно, какая-то китайская "птичка" получилась, больше делать не буду. Может, надо тренироваться. Но лучше не надо.

– Может, вам коня начать изображать?

– Я коня-огня знаю, он кувырок делает. Если я так делать буду, то второе сотрясение получу.

– Вы прибавили по ходу серии. Довольны своей игрой?

– Не знаю, прибавляю ли в этой серии, просто играю. Это лучше у тренерского штаба спрашивать, довольны ли мной или нет. Я выхожу и стараюсь помогать команде.

– Что случилось в третьем периоде, когда СКА упустил преимущество?

– Начали отбрасываться, думали, что 4:2 выиграем и все. "Локомотиву" деваться было некуда, они побежали вперед, забили. Нам тяжело было.

– Какие ожидания от финала Запада?

– Будем с ЦСКА играть на победу, сейчас отдохнем и с новыми силами пойдем. Мы уже забыли, что было в регулярном чемпионате. "Спартак" мы обыгрывали в "регулярке", а в плей-офф были трудности.

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