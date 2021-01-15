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Кагарлицкий уверен, что его звено может играть быстрее

22:46
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу над «Торпедо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игры разные бывают, накопительная усталость немного была, но мы работаем над этим. Стараемся выводить себя на прежний уровень, понимаем, что можем играть лучше, быстрее и свежее. Тренерский штаб дал выходной, сегодня были свежее, может, выходные нам нужно давать почаще», — цитирует форварда пресс-служба москвичей.

На данный момент динамовцы набрали 60 очков и занимают четвертое место на «Западе».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/139770-dmitriy_kagarlitskiy____mojem_igrat__luchshe__byistree__sil_nee__

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