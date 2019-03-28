Источник: задержан бывший председатель попечительского совета "Амура" Ишаев

Экс-губернатор Хабаровского края, бывший полномочный представителя президента РФ по Дальневосточному федеральному округу, а также бывший председатель попечительского совета "Амура" Виктор Ишаев задержан в Москве по уголовному делу о мошенничестве в лесной отрасли.

- Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках возбужденного уголовного дела. В администрации Хабаровского края в настоящее время проводятся обыски. В ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении, - приводит ТАСС слова источника.

Сейчас с Ишаевым проводятся следственные действия.

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края. В 2009 году назначен полномочным представителем президента РФ в ДФО, а в 2012-2013 годах был министром по развитию Дальнего Востока. Ишаев долгое время возглавлял попечительский совет "Амура". Он покинул этот пост в 2010-м году. Причиной этого решения стало то, что руководитель его уровня не может возглавлять попечительский совет одной команды одного региона.